Corbo: “Lontani i tempi dei grandi affari di mercato”

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive:

“Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà. È ancora tra i primi 20 club europei, quarto in Italia dopo Juve, Inter e Roma per fatturato (207,4 milioni) ma stenta a vendere, non solo Koulibaly, Milik, Ghoulam, Llorente, forse Demme. Da sistemare anche un plotone di soldatini come Ounas, Younes, Ciceretti, Tutino, Luperto, Gaetano.

Sono in disarmonia le due anime: quella commerciale scava soldi anche nelle rocce con De Laurentiis, ma quella tecnica è meno fortunata, si pensa a Politano e Lozano, due acquisti importanti che hanno reso meno. Sono lontani i tempi dei grandi affari di mercato. Lavezzi, Cavani, Jorginho, lo stesso Hamsik che ha lasciato 20 milioni in cassa dopo aver donato al Napoli splendide stagioni”.