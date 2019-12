Corbo:” Ecco i difetti del Napoli”

Il maestro Corbo nell’suo editoriale sulla Repubblica di oggi , analizza i difetti del Napoli partendo dalle brutte prestazioni del Napoli nella seconda parte del 2019: “Il calcio offre al Napoli solo un mese per farsi perdonare gli errori commessi nei primi sei. Da luglio si è lasciato cadere in un incauto ottimismo. Credeva di essere predestinato a un ruolo: l’eterno secondo della Juve”.

ERRORI DI MERCATO – “[…] C’erano però dei vizi nella struttura. Mancava un mediana davanti alla difesa; pochi quattro centrocampisti per tre ruoli; la conferma di Ghoulam al buio. Un’auto con difetti di costruzione può correre anche a 200 orari, ma per pochi km: presto torna in officina. Come il Napoli che ha retto bene persino con il Liverpool ma si è fermato spesso con alcune delle ultime di A”.