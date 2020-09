Coppa Italia: Il tabellone 2020-21

Oggi è stato compilato il calendario della coppa Italia 2020-21 Ill Napoli è capitato alla destra del tabellone. In pratica se tutto dovesse andare bene ci potrebbe essere un derby con il Benevento ed nei quarti la Roma. A sinistra invece potrebbe esserci una semifinale Inter-Milam. Come sempre la dea bendata aiuta la Juve che in semifinale potrebbe incontrare il Sassuolo.

Ecco le date della competizione

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021

tabellonecoppaitalia_2020-2021_interattivo__1__-_filechiuso