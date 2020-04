Conte:”E’una data importante per l’Europa intera”

Conte in un messaggio breve parla alla nazione e annuncia le nuove direttive economiche salva Europa.

Oggi è stata una tappa importante. Tutti e 27 paesi hanno accettato anzi abbiamo accettato d’introdurre il recovery fund. Cioè un fondo per reagire per riprendersi da questa crisi sanitaria -socio -economica. Questo è un fondo per la ripresa con titoli comune europei che andrà a finanziare l’Italia ma non solo l’Italia. E importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente. Necessario per l’Italia che è stata la prima nazione a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa accolta dagli otto paesi è stata molto importante perché uno strumento del genere era impensabile e speriamo che la risposta europea sia più solida.