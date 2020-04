Conte:”Combattiamo il Covid in 5 punti”

Ecco uno stralcio dell’intervento del Presidente del Consiglio Conte Ecco cosa dice in merito alla lotta al Covid 19

“Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino”. Lo spiega il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato in un’informativa sull’emergenza coronavirus, in vista del confronto decisivo al Consiglio europeo di giovedì 23 aprile sul pacchetto di misure economiche delineato dall’Eurogruppo e sulla “fase 2”, quella della ripartenza delle le attività che si sono fermate per il lockdown. Al discorso a Palazzo Madama seguirà un altro intervento alle 17.30 alla Camera. Dopo le informativa non ci sarà un voto delle Aule.