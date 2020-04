Conte;” Se ami l’Italia mantieni le distanze!”

Ecco la conferenza di Conte sull’apertura della fase 2

Se consideriamo che nella fase acuta dove c’era il pericolo che la situazione potesse sfuggire di mano avete manifestato tutti forza e coraggio senso di responsabilità e comunità Adesso inizia la fase di convivenza con il virus Voi dovete essere consapevoli tutti che questa nostra fase due la curva del contagio potrà risalire Dobbiamo assumercelo questo problema In questa fase dovremo ancora di più rispettare il distanziamento sociale e questo metodo di sicurezza. Sarà responsabile mantenere le distanze di sicurezza. Se vuoi bene all’ conte Italia così puoi fare. Non bisogna mai avvicinarsi e distanziarsi di un metro anche nelle relazioni familiari Un contagiato su 4 e nel contesto familiare Se non rispettassimo le distanze la curva del contagio risalirà Se ami l’Italia mantieni le distanze.