Conte:” Noi del governo ci siamo”

Conte in conferenza governativa parla al popolo italiano in maniera rassicurante.

“Anche il governo dovrà fare la sua parte. Dovrà vigilare su la dove la curva dovesse rialzarsi Abbiamo inventato un meccanismo per evitare ciò Molti di noi vorreste un allentamento Potremo prendercelo con tutti anche con i familiari, la stampa o il governo Dobbiamo scacciare la rabbia e impegnarsi tutti indistintamente per rilanciare il paese e poi vi giuro che sarà il governo a fare il resto Noi non ci tiriamo indietro sia in Italia ed in Europa