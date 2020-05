Conte:” La ripresa della serie A? E’ presto”

Fra i vari temi affrontati dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di ieri sera, c’è anche quello dell’eventuale ripresa del campionato di calcio. Al momento, ha dichiarato il premier, non è possibile confermare una data per il ritorno in campo, anche se la Lega ha indicato come quello del 13/14 giugno il weekend della ripartenza. “Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione lo sport ed è molto responsabile come tutto il Governo – ha dichiarato Conte – Bisogna che si realizzino le condizioni per garantire la ripresa del campionato, non solo di calcio, in massima sicurezza. Per avventurarsi su una data abbiamo bisogno di qualche garanzia in più. Che, parlando con il ministro Spadafora, in questo momento non c’è. Speriamo si realizzino quanto prima. Da lunedì 18 maggio riprendono gli allenamenti di squadra, quindi anche il calcio”.

