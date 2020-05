Conte:” Ecco cosa farà il governo!”

Conte in conferenza stampa illustra come intende muoversi il governo con questo DPCM.

Ecco le sue parole ” Il decreto è stato fatto per raggiungere un solo obiettivo Quello di venire incontro alla popolazione. Popolazione che in gran parte ha perso il lavoro. Spero che i soldi della cassa integrazione arriva presto. E’ stato fatto un decreto per le imprese affinchè ci sia anche in prospettiva una ripresa. Soldi a fondo perduto, riduzioni delle tasse,sconti fiscali,e sgravi per affitti e bollette elettriche più leggere. Aiutiamo famiglie che hanno figli, figli che potranno studiare con la didattica a distanza. Abbiamo un reddito d’emergenza. Per i lavoratori ci sono 25 ,6 miliardi di euro messi in campo. Ci sono le risorse per assicurare casse integrazione e bonus autonomi. Sono definiti ammortizzatori sociali ma io li definisco ammrtizzatori sociali ed economici, perchè servono a finaziare le imprese ma servono a quest’ ultimi di preservare la loro efficienze produttive.Tutto questo deve essere fatto veloce ma molto veloce.