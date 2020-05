Conte basta fare il Don Abbondio.Alza la voce!

La Campania, come l’ Italia, è in ginocchio .I pescatori dell Isola di Capri sono come scheletri viventi. Mai avevano vissuto una condizione così. I fiorai di Pompei che vedono i loro fiori sotto i trattori e piangono i fiori se piangessero i loro figli. Nel Cilento è ferma anche la produzione di latticini . Hanno ridotto la loro commercializzazione del 50%. La loro previsione è che potranno andare avanti solo per 15 20 giorni. Allora sorge la domanda spontanea: Ma uno stato forte dove è? Dovrebbe fare la voce grossa invece chiede un atto d’amore alle banche, ma le banche non considerano l’amore. E’ ora che Conte si faccia sentire verso la BCE e che minaccia l’embargo se non arrivassero li soldi necessari per aiutare i veri bisognosi.E’ ora di finirla di fare il Don Abbondio. Se ti reputi un grande statista o un presidente del consiglio degno di tale nome alza la voce e fai il forte con il forte e non il forte con il debole. Te lo chiedono migliaia di italiani che se non sono morti dI Covid-19 moriranno di fame e la delinquenza abbonderà. E tu sarai responsabile e passerai da chi ha come Caronte traghettato verso la salvezza dal Covid-19 al Conte Ugolino che Dante pose tra chi aveva tradito la patria.