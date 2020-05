Conte:” Aiuteremo tutti! Ecco come”

Conte in conferenza stampa:” Per gli autonomi cioè per le persone non iscritte all’inps arriveranno 600 euro subito Verranno erogate a chi sono giù beneificiate. Oltre a questi soldi ci sarà un ristoro di 1000 euro che dovrebbe essere erogate in vari forme, o a fondo perduto e altri incentivi per un totale di 15 miliardi di euro. Per le imprese. medio piccole. Ci sarà anche la possibilità di dare soldi alle imprese grandi. Tagliamo 4 miliardi di tasse.Anche questo è un intervento finanziario che hanno un fatturato di 250 miliardi di Euro.Via la prima rate dell’ IMU, per alberghi, pensioni , stabilimenti balneari.Abbiamo sconti fiscali per ristoranti e teatri. Rinviamo tutte le ritenute IVA, INAIL, accertamenti , cartelle esattoriali tutti a settembre. Aiutiamo a pagare tutti gli affitti dei locali fino al 60% degli affitti pagati in questi tre mesi verranno recuperati.Aiutiamo anche le imprese, tutti i fornitori con la pubblica istruzioni.E alle famiglie con Isee sotto ai 40mila euro “sarà erogato un bonus vacanze pari a 500 euro”.Uno stanziamento speciale è stato destinato al mondo dell’istruzione. Il decreto prevede infatti 1,4 miliardi per università e ricerca e l’assunzione di 4000 nuovi ricercatori.Per le imprese dei settori ricettivi per affrontare le spese per adeguarsi ai nuovi requisiti stanziamo ben 2 miliardi”.