Conte:” A mare? Si potrà andare!”

Conte ha rilasciato un’intervista fiume al Corriere della Sera di oggi. Attraverso il giornale milanese il presidente del consiglio da una notizia che potrà portare gioia nelle case degli italiani. Ecco cosa dice su cosa potremo fare d’estate.

Gli italiani si chiedono quando potranno varcare i confini regionali, tornare nelle seconde case e programmare le vacanze. Possiamo fare un po’ di chiarezza?

«Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione».