Conclusione del Napoli primavera in linea con l’anno orribile

Il Napoli primavera di Baronio cerca punti salvezza in quel di Bogliasco dove affronta i pari età della Sampdoria.

La partita è condizionata dal campo che a causa delle cattive condizioni metereologiche sembra ridotto ad un campo di patate.

Nei primi trenta minuti non ci sono azioni degne di note né da parte blucerchiata né da parte napoletana. La prima azione è del Napoli.

Al 24’ Zedadka; entra in area di rigore e subisce un fallo.

L’ arbitro senza alcun dubbio assegna il rigore.

La massima punizione viene battuta da Vrikkis che spiazzando il blucerchiato porta in vantaggio gli azzurri, oggi in maglia verde militare adatta all ’impresa.

La sfida continua con un tiro di Sgarbi che il portiere blucerchiato devia in angolo.

La sfida nel primo tempo finisce 0-1 per il Napoli di Baronio .

D’Amico tenta un pallonetto ma Idasiak devia in angolo.

Al 59’ il Napoli sciupa un’azione da contropiede con Sgarbi.

Rocha perde un pallone sanguinante e Sgarbi lo recupera, arrivato al limite dell’area invece di passare ad un Palmieri libero di segnare, preso da istinto egoistico tipico di un attaccante, tira da posizione defilata mandando fuori il possibile goal del 2-0 che avrebbe messo al sicuro la vittoria a Bogliasco.

Giustificata la reazione di Palmieri.

Al 63’ Pompetti tira dal limite dell’area ma Idasiak da gran portiere devia in angolo. Ancora Idasiak che respinge un colpo di testa di Rocha .

Doppia azione della Samp prima Prelec il cui tiro viene respinto da Idasiak poi il palo di Siatounis con la complicità di Vrikis.

Al 73’ c’è il pareggio della Sampdoria con Prelec che liberatosi in area di rigore scocca un tiro che s’infila nell’ angolino basso.

Al 76’ goal della Sampdoria raddoppio della Sampdoria Deviazione di Rocha che porta in vantaggio la Sampdoria baby.

La Sampdoria legittima il vantaggio con una punizione di D’Amico che Idasiak respinge.

Il Napoli nel secondo tempo è sparito del tutto L’uscita di Mavas è sembrata essere azzardata da parte di Baronio.

Al 88’ miracolo di Raspa che devia in angolo una rovesciata di Vrikis.

Alla fine della contesa Zedadka manca il pareggio Leggerezza dei difensori sampdoriani Zedadka doveva e poteva fare meglio mancando il goal del pareggio.

La sfida finisce con una sconfitta giusta del Napoli primavera che un’altra volta spreca un ‘occasione d’oro per ripartire dai bassifondi della classifica e cercare di salvarsi.

Questo Napoli, al di la della mancanza delle strutture, sembra mancare di una vera guida in panchina.