Compagnoni:” Ecco chi mi ricorda Osimhen!”

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione in casa Napoli riguardo il mercato ed i possibili risvolti per l’attacco azzurro: “Jovic è più seconda punta, io preferisco Osimhen a Jovic e Azmoun, il nigeriano ha ampi margini di crescita. Poi pure Drogba a quell’età non era ancora il giocatore che abbiamo conosciuto e nessuno sa se Osimhen farà quel percorso, ma dalle sue ambizioni…”