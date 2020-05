Come riparte la serie A: Napoli

Ecco come ripartono le 20 squadre di serie A in previsione di una ripresa del campionato!

Non mancano le polemiche sull’eventuale ripresa del campionato, ma per la riapertura del centro tecnico di Castel Volturno ormai ci siamo. Dal 18 maggio torneranno gli allenamenti di squadra, ma ieri è stata una giornata chiave per il ritorno quantomeno a quelli individuali nel centro sportivo. Il Governatore Vincenzo De Luca ha firmato infatti l’ordinanza che consente da oggi, lunedì 4 maggio, le sedute d’allenamento individuali “nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale” ponendo come condizioni l’obbligo di test diagnostici; spazi delimitati per ciascun atleta, limitazioni uso spogliatoi e spazi comuni con gli atleti già in tenuta d’allenamento all’arrivo ed il rientro a casa a fine allenamento evitando gli spogliatoi ed il controllo medico periodico.

Successivamente è arrivato anche l’ok del Viminale circa la ripresa degli allenamenti individuali, ma il Napoli per rispettare le norme dell’ordinanza avrà bisogno – come del resto gli altri club – di qualche altro giorno. Il club di De Laurentiis farà effettuare ai calciatori un ciclo di 2 tamponi: il primo tra domani e dopo domani, il secondo invece a distanza di 24-36 ore. Con ogni probabilità il ritorno a Castel Volturno ci sarà non prima di giovedì-venerdì ed i calciatori – con orari diversi per distribuire l’utilizzo sui 3 campi disponibili – arriveranno al centro già cambiati, pronti per allenarsi, in modo da non usare gli spogliatoi ed andranno via subito dopo la seduta. Per quanto riguarda i giocatori, sono tutti a disposizione visto che il Napoli nella fase critica non ha permesso agli stranieri di far ritorno al paese d’origine e tutti si sono allenati nella loro casa napoletana, seguendo le tabelle personalizzate dallo staff di Gattuso, quotidianamente in contatto con la squadr