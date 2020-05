Come riparte la serie A: Lecce

Ecco come ripartono le 20 squadre di serie A in previsione di una ripresa del campionato!

È arrivato il 4 maggio, appuntamento al Via del Mare per gli allenamenti individuali. Come vi abbiamo raccontato già nella giornata di ieri, saranno allenamenti facoltativi: chi vorrà potrà allenarsi, in massima sicurezza e rispettando le dovute distanze di sicurezza imposte dal Governo, allo stadio; gli altri potranno farlo nei propri appartamenti. Si partirà questo pomeriggio alle ore 14.30, poi in settimana si cercherà di scaglionare il lavoro per tutta la giornata, con l’opportunità di fare allenare un determinato numero di calciatori la mattina e un altro il pomeriggio.

Ma non è tutto. Nei prossimi giorni, infatti, il Lecce potrebbe avere a disposizione anche l’Acaya Golf Resort & SPA, un hotel a quattro stelle utilizzato anche nel corso della stagione per gli allenamenti settimanali, circondato da grandi spazi di vegetazione (basti pensare che c’è un campo golf con 18 buche). Una ripresa graduale, dunque, dei lavori. In attesa che arrivi il 18 maggio, data designata dal Governo per la ripresa degli allenamenti di squadra.

Per quanto riguarda il gruppo, è al gran completo a Lecce. Ieri, attraverso una storia pubblicata su Instagram, anche Giulio Donati ha voluto immortalare il proprio rientro nel Salento, dopo gli allenamenti degli ultimi giorni nella propria abitazione in Toscana.