Come riparte la serie A: Juventus

Ecco come ripartono le 20 squadre di serie A in previsione di una ripresa del campionato!

Tra domani e dopodomani riprenderanno gli allenamenti individuali alla Continassa. I calciatori potranno lavorare solo singolarmente, alla presenza di un medico e un preparatore. Potranno farlo tutti coloro che sono già a Torino, compreso Pjanic che giusto ieri ha completato i quattordici giorni di isolamento obbligatori in Italia per chi arriva dall’estero. Sarà lo stesso per Cristiano Ronaldo e tutti gli altri che nelle prossime ore torneranno in città per comprovati motivi di lavoro. Come avvenuto nelle prime settimane di emergenza, i calciatori potranno decidere liberamente se trascorrere l’isolamento all’interno della loro camera personale del J Hotel o in casa. Nella serata di ieri, da Funchal, bagagli e collaboratori di CR7 si sono messi in viaggio verso Torino: una prassi solita che anticipa l’arrivo dell’extraterrestre. Anche lui non vede l’ora di tornare in campo