Come riparte la serie A: Inter

Ecco come ripartono le 20 squadre di serie A in previsione di una ripresa del campionato!

Benvenuta Fase 2. E speriamo che duri. Intanto sul calcio resta un punto interrogativo gigantesco. Il premier Conte, gira voce, potrebbe chiudere definitivamente i discorsi tra qualche giorno. Coincide con il pessimismo totale, quasi brutale, del ministro Spadafora il quale, non appena si inizia a respirare aria positiva, piomba subito con l’estintore per spegnere qualsivoglia entusiasmo. Nel frattempo è confermato il ritorno agli allenamenti individuali dei calciatori di Serie A, nei vari centri sportivi dei club più o meno attrezzati per ospitarli in sicurezza. Nel caso dell’Inter è un ritorno al training facoltativo: chi vorrà raggiungere Appiano Gentile per sentirsi più a casa, più vicino al restart, potrà farlo, a patto che vengano rispettate le norme di distanziamento sociale. Ok quindi all’utilizzo dei quattro campi del Suning Training Centre (da sanificare ogni 24 ore) che però, di fatto, resterà disattivo per tutto il resto dei servizi. Ad eccezione “del solo presidio tecnico-sanitario, strettamente necessario a salvaguardare la sicurezza degli ambienti e degli atleti”. L’Inter è quasi al completo, mercoledì terminerà anche la quarantena di Alexis Sanchez, ultimo nerazzurro ad aver lasciato temporaneamente Milano, prima di farvi ritorno e osservare da regolamento le due settimane di auto-isolamento. Al centro sportivo interista ci si potrà recare a partire da domani, in gruppi da 4 al massimo che potranno fare affidamento su medici e preparatori designati di volta in volta. Si riparte, in attesa di capire se si potrà ripartire tutti insieme, per davvero.