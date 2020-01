Colpo Barcellona.Preso un giovane calciatore del Braga

Venerdì il Braga ha annunciato un accordo con l’FC Barcelona di Francisco Trincão per un totale di 31 milioni di euro.

Il giocatore si unirà alla disciplina del club alla fine della stagione e il giocatore sarà per la prima squadra e avrà una clausola di 500 milioni di euro.

Il giocatore firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni, fino alla fine del corso 2024/25.

Trincão è il Portogallo Under 21 internazionale ed è stato campione europeo Under 19 nel 2018. Ultimamente sta giocando come ala destra ma ha occupato tutte e tre le posizioni di attacco.