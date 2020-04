Clamoroso Salvini:” Vogliamo risposte”

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in parlamento, dove c’è in corso una vera e propria occupazione da parte della Lega di Matteo Salvini. Un presidio non stop, che durerà per tutta la notte, per protestare contro le misure di contenimento del Coronavirus per la Fase 2 e lo scarso utilizzo da parte del Governo, a loro dire, della discussione in aula. Una scelta che vede in prima linea il capo del partito Salvini, che con un post sui social ha annunciato il presidio: “Qui Camera e Senato, la Lega c’è. Siamo qui per ascoltare gli Italiani che, chiusi in casa da 50 giorni, meritano risposte rapide, tempi certi e aiuti concreti, non solo promesse (come su cassa integrazione, 600 euro e soldi alle imprese). Non interrompiamo il lavoro né diamo fastidio a nessuno, siamo la vostra voce!”. Una nota del partito ha poi integrato: “Restiamo a oltranza in Parlamento, che è il nostro luogo di lavoro, finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare, non hanno certezze, non sanno se possono riaprire i loro negozi, non sanno quando i figli torneranno a scuola