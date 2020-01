Chiesa:” Che impresa, che stanchezza”

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, autore del gol dell’1-0 nel match contro il Napoli, a fine gara è intervenuto a Dazn: “Appena arrivato, Iachini ha dato una gran mano a tornare in forma, corriamo un sacco. Siamo tutti stanchi, ma abbiamo fatto una grandissima prova. E’ questa la Fiorentina che vuole il mister, siamo contenti. Io e il mister ci siamo subito capito, vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica. Ci troviamo in una situazione non bella. Prima della sosta volevamo ripartire alla grande, ci stiamo riuscendo”.

LE PAROLE DI CHIESA – “Essendo abituato a giocare sulla fascia devo adattarmi. Insieme al mister sto imparando a giocare da seconda punta. Castrovilli? Sta facendo un grandissimo campionato. Siamo fortunati ad averlo in squadra, poi è anche un grande amico, siamo anche compagni di stanza e parliamo molto. Zaniolo? Gli ho mandato un augurio di pronta guarigione. Mi dispiace molto per il suo infortunio, spero che riesca a recuperare per l’Europeo”.