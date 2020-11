Che legnata alle belle ambizioni!

Di Vincenzo Famiglietti

Se Napoli-Milan doveva dimostrate qualcosa l’ha fatto eccome. Il Gruppo Pioli è da scudetto, una corazzata completa in ogni reparto che fila a velocità spaziale, trascinata da un sempiterno Ibrahimovic. E che quello di Gattuso, invece, fa un passo indietro nella sua visione del futuro. Che è meno azzurro di qualche settimana fa. Ne esce lanciatissimo il Milan, di gran lunga ridimensionato il Napoli.

Una tramvata per i sogni cullati a Castelvolturno. Ci sono attenuanti alla sconfitta, ma non bastano. L’assenza di Osimhen ha tolto peso, muscoli, all’attacco del Napoli, apparso un po’ leggerino al cospetto di un avversario molto fisico. Anche la mancanza di Hysaj ha creato mezzo vuoto. Mario Rui è andato a corrente alternata, col senno di poi sarebbe stato meglio se Gattuso avesse rischiato Ghoulam dal primo minuto. Aggiungiamoci l’ingenua espulsione di Bakayoko. Per il resto, Donnarumma non può sempre vestire i panni di Babbo Natale e dispensare regali: negli ultimi anni il portierone al San Paolo si era sempre liquefatto per l’emozione. E aveva commesso inusuali errori. Mentre stavolta è stato una saracinesca.

Non è una sentenza per il Napoli, sanza dubbio, questo ko casalingo ma un incidente di percorso che impone profonde riflessioni. Al centro del progetto tattico di Gattuso c’è il centravanti ingeriano, senza di lui si torna a una formula antica-i tre piccoletti- che pure tanto ha dato, ma è una soluzione che oggigiorno non sempre funziona più. Soprattutto contro una squadra fisica come il Milan. Eppure con la qualità che il Napoli ha davanti deve assolutamente segnare di più. E’ grave che nelle ultime tre gare casalinghe, fra campionato e Coppa, gli azzurri l’hanno gettata nel sacco una volta sola.

Sarà quindi un Napoli Osimhen dipendente? Forse sì, forse no. E’ presto per dirlo, ma se valutiamo che Petagna sinora sembra più un attaccante di provincia che da grande squadra; e che il modulo con tridente leggero è più delizia dal sapore antico. Il nigeriano potrebbe diventare sì indispensabile.

A proposito di età: Osimhen è una giovane promessa. Qualcuno l’ha definito un diamante grezzo. Fuoriclasse in embrione. Ma ce ne vuole ancora. Ibra ha 40 anni e con i due del San Paolo fanno 10 gol in otto partite. Un media batticuore. Da criptonite se contiamo le sue tante primavere. Ee ecco la considerazione: per conquistare scudetti ed ambire a grandi tragurardi servono sempre giocatori esperti e navigati. Anche se avanti con gli anni. Loro spesso fanno la differenza. Idea lontanissima, purtroppo, dai piani del Napoli. De Laurentiis un tempo aveva anche flirtato con il colosso svedese, poi ha sempre preferito la linea verde. Avanti con i giovani. Ventenni e quasi basta. Eppure per vincere servono i tardoni. Fidatevi, che nel calcio è sempre così.