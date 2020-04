CharityStars:” DeLa batte tutti in tre minuti! “

Resterà in casa la maglia del gol numero 121 di Dries Mertens. L’ha comprata De Laurentiis all’asta benefica promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Un bel gesto svelato dallo stesso presidente sui social. Si è chiamato ‘Stadio 1926’ e ha offerto 15mila euro per battere la concorrenza. Una bella cifra che si aggiunge alle altre 25 maglie per un totale di oltre 100mila euro raccolti dagli ex difensori azzurri che serviranno ad aiutare famiglie in difficoltà.

TRIPLO RILANCIO – La puntata decisiva è stata la numero 51, De Laurentiis voleva a tutti i costi quella maglia e l’ha fatta sua aumentando l’offerta anche quando aveva ‘seminato’ gli altri. Dalla piattaforma CharityStars col nome degli utenti pubblici si è scoperto che il presidente azzurro ha compiuto un triplo rilancio in tre minuti: 14mila euro alle 17.43, 14.500 alle 17.45 e poi sempre alle 17.45 l’offerta definitiva di 15mila euro. Lo ha fatto per aumentare la posta in palio sapendo che il ricavato aiuterà persone in difficoltà per l’emergenza Covid-19.

BATTUTO HAMSIK – Tra i nomi degli utenti che hanno cercato di aggiudicarsi la maglia di Mertens c’era anche un ‘MH17’ con bandiera slovacca. Un semplice omonimo o forse proprio Hamsik, chi può dirlo: d’altronde si trattava di una maglia speciale, quella con cui Mertens lo ha raggiunto in testa alla classifica marcatori della storia azzurra. L’ultima offerta di ‘MH17’ alle 17.37 era stata di 13.500 euro. Poi il triplo rilancio di De Laurentiis decisivo.