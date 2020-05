Cesaro:” Vergogno dimenticarsi delle agenzie di viaggio”

Il turismo colpito a morte da Covid ha messo in grave difficoltà le agenzie di viaggio. Il governo fino ad esso non ha minimamente pensato di prendere provvedimenti innmerito. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno che ha riportato le dure parole di Armando Cesaro che in una nota si scaglia su governo Conte.

“Da due mesi non fanno partire né arrivare. Un bel paradosso, trattandosi di agenti di viaggi fermi perché messi in ginocchio dal coronavirus. E non solo. Una situazione di gravità estrema stigmatizzata dal capogruppo alla Regione di Forza Italia, Armando Cesaro, che in una nota accusa le istituzioni di aver letteralmente abbandonato a sé stesso un settore strategico del turismo. «Non una risposta, neppure i 2000 euro di bonus: per il governo Conte e per la Regione Campania le agenzie di viaggio non esistono. Vergognoso», denuncia Cesaro. «Stiamo ancora aspettando da Conte il decreto di aprile che avrebbe dovuto contenere una serie di interventi anche a sostegno dell’economia — dice Maurizio Maddaloni, già presidente della Camera di Commercio di Napoli, presidente onorario di Fiavet Campania e Basilicata e soprattutto agente di viaggi specializzato in attività incoming — il problema è che non si sa quando uscirà e come noi anche la Regione aspetta di poterlo leggere per varare interventi integrativi”