Cerezo( Atletico Madrid)” Non ci facciamo derubare da nessuno”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico, ha parlato duramente ai media spagnoli analizzando il mancato arrivo di Edinson Cavani a Madrid per motivi evidentemente economici con richieste decisamente alte per quanto riguarda le commissioni: “E’ vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati. Simeone? È un grande tecnico. L’allenatore che ha vinto il maggior numero di titoli con l’Atletico e continuerà a vincerli”.