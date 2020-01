Ceccarini: “A fine stagione ci sarà una rivoluzione. C’è da capire una cosa”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Alla fine della stagione ci sarà una rivoluzione per il Napoli. Ci sono ancora molte questioni in sospeso per quanto riguarda i calciatori in scadenza. C’è da capire cosa farà Allan e cosa farà Koulibaly. La questione di Amrabat è da risolvere altrimenti si troverà un’alternativa. Attaccante? Il Napoli potrebbe cercare un nuovo attaccante solo se Llorente dovesse andar via. Molti dei rinnovi sono in fase avanzata anche se il campo in questo momento sta rallentando molto le trattative. Quella di stasera sarà una partita fondamentale contro la Lazio. Eriksen? L’Inter è sempre più vicina alla richiesta del Tottenham”.