Cavani va a fare il Matador in Spagna

Il Paris Saint Germain è pronto a completare le sue prime mosse di mercato e sta per cambiare il volto, o almeno parte di esso, del proprio attacco. Le 4 stelle offensive del club parigino diventeranno presto soltanto tre perché se Mbappé è il punto fermo del presente e del futuro, se i discorsi su Neymar verranno rimandati a giugno e se Icardi è arrivato a Parigi soltanto in estate c’è chi come Edinson Cavani, ha preso la decisione di dire addio già a gennaio a soli 6 mesi dalla scadenza del suo contratto.

COLPO ATLETICO – L’attaccante uruguaiano fin dall’estate non ha gradito l’inserimento in rosa di Icardi e negli ultimi 3 mesi ha sofferto enormemente la sua concorrenza. La trattativa per il rinnovo del suo accordo non è mai esplosa e, al contrario, anche a Parigi hanno iniziato a fare i conti con il Fair Play Finanziario considerando un lusso superfluo il suo ingaggio da oltre 9 milioni di euro annui. Nessun’offerta e via libera all’addio con l’Atletico Madrid che, secondo Marca in Spagna, ha già trovato l’accordo per acquistarlo a gennaio.