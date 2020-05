Castellammare di Stabia: Ressa davanti al cimitero!

Una folla oceanica si è addensata davanti al cimitero di Castellammare di Stabia. Il popolo stabiese ansioso di ricordare i propri cari defunti ha affollato la parte antistante del cimitero di Castellammare di Stabia situato in Via Napoli 400,in attesa della riapertura dei cancelli che erano rimasti chiusi per due mesi. Le regole dettate dal signor sindaco Antonio Cimmino erano state chiare e prevedevano l’apertura mattutina tra le ore 7 e le ore 13, non più di 50 persone all’ interno, tempo massimo consentito di 30 minuti. Per ripristinare la regola del distanziamento sociale sono intervenuti i carabinieri che hanno solo a fine mattinata riportato l’ordine. La fase 2 è partita a Castellammare già anticipatamente sabato 2 maggio dove una marea di gente ha affollato la zona pedonale istituita dal signor sindaco. Quest’ultimo ha affermato che se la situazione dovesse degenerare, cosa che nessuno spera, tenendo conto del senso civico del popolo stabiese, sarebbe costretto a prendere seri provvedimenti a partire dal 10 maggio, giorno in cui rincorre la festa della Mamma.