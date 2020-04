Castellacci:” Protocollo rigido.Non è facile attuarlo in C e in D”

Il professor Enrico Castellacci, presidente della Associazione italiana medici del calcio ed ex medico della nazionale di calcio italiana ai mondiali del 2006 ha rilasciato un’intervista alla Ds:”

Ci può dire una battuta in merito sul protocollo stilato dalla commissione medica della FIGC ?

Per quello che ho letto perchè non ho fatto parte della commissione , è un protocollo caratterizzato da delle linee guida molto rigide e scrupolose come devono essere l’attuabilità è molto difficile per la serie C e la serie D.Sicuramente per la serie D e gran parte della serie C. Poi ne parleremo più a fondo