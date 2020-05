Castel Volturno Live:Arriva il secondo battaglione azzurro

E’ il momento del secondo gruppo in quel di Castel Volturno. Il centro sportivo del Napoli ha riaperto i cancelli in mattinata per gli allenamenti individuali, dopo due mesi di esercizi da casa. Dopo il primo gruppo dei portieri, arrivato tra le 9 e le 10 di questa mattina, adesso tocca ad un altro gruppetto. Sono appena stati avvistati al centro tecnico Lorenzo Insigne, Diego Demme, Elseid Hysaj, Mario Rui, Stanislav Lobokta, Kostas Manolas e Sebastiano Luperto.