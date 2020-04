Casasco:” Mano tesa alla FIGC”

Il professore Casasco parla a nome dei medici sportivi. Lo fa attraverso il Corriere della Sera. L’intervista è riportata nell’edizione odierna. Ecco le sue parole:

“Il presidente delle Federazione medici sportivi, Maurizio Casasco, ha teso la mano. «Accolgo con piacere le dichiarazioni di Gravina, siamo pronti a collaborare». Ma in tanti avanzano dubbi. Un’altra voce contraria arriva da dentro la Federazione. Carlo Tranquilli, membro della commissione medica Figc, ex dottore dell’Under 21 e ex direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport fa sapere: «C’è il rischio di contagio. Non mi sembra possibile far riprendere gli sport di contatto come il calcio». La Figc si è trovata stritolata tra l’Uefa che vuole i campionati conclusi entro il 2 agosto, le possibili cause legali dei club, un calendario stretto