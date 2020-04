Caro De Luca hai fatto bene, ma adesso …..!

De Luca ha ragione. Visto la clamorosa folla di ieri nel golfo più bello del mondo, quello di Napoli, ha vietato alla folla oceanica di riversarsi, presa da un’astinenza nel correre. per le vie di Napoli. Il nuovo decreto emanato in giornata è sacrosanto. Anche perché è impossibile allenarsi seriamente con una mascherina che impedisce il giusto ritmo di inspirazione ed espirazione a cui va soggetto un ‘atleta. E’ praticamente impossibile rompere il fiato durante una corsa più o meno lieve. Questa decisione che impedisce l’assembramento e la velocità di circolazione del virus non deve essere l’unica. Avendo risolto il problema del distanziamento sociale e delle mascherine, è importante iniziare una vera e propria campagna di diagnosi seria del virus. Come ha affermato il professore Brusafferro i test rapidi sierologici non conferiscono la cosiddetta “Patente d’Immunità ” ma danno solo una diagnosi epidemiologica dell’infezione da Covid 19. La vera patente d’immunità la danno solo i tamponi faringei. Questi dovrebbero essere fatti prima agli operatori sanitari che stanno a contatto con i pazienti Covid positivi. Successivamente i tamponi andranno fatti agli altri operatori sanitari che comunque stanno combattendo nel loro piccolo l’infezione. Dopo di questi sarebbe il caso di portare in quegli ospedali che sono stati costruiti, i pazienti in isolamento domiciliare e assisterli, soprattutto a chi non ha famiglia, e su di essi effettuare i tamponi. Chi ha familiari bisognerebbe fare tamponi anche a loro. Entrambi sono sicuri portatori d’infezione. Sarebbe utile combinare nella diagnosi di Coronavirus i due test diagnosti anti Covid-19 d’elezione. I tamponi faringei e gli esami sierologici. I soggetti con tamponi positivi non possono andare a lavoro. Bisogna comunque fare gli esami sierologici. Con IgM positivi il paziente sta iniziare a reagire all’ infezione Nel caso il tampone faringeo da esito negativo allora bisogna effettuare comunque gli esami sierologici. Se dall’ esame sierologico si evidenziano Ig M e IgG positive il paziente può andare a lavoro mantenendo una distanza sufficiente dal paziente. Questo potrebbe essere uno schema utile per identificare i soggetti con infezione in atto o soggetti che possono andare a lavorare tranquillamente. Per quanto riguarda la terapia sarebbe ora di trovare un farmaco retro-virale che sia specifico per combattere il CV19. Fino ad esso sono stati trovati ottimi rimedi tra questi importanti sono il Toce e l’Eparina. Tutti questi farmaci agiscono solo su il meccanismo d’azione del virus Meccanismo d’azione che colpisce sia la tempesta di citochine( Toce) sia la formazione di micro-trombi responsabili delle complicanze da Covid 19( eparina). Questi sono piccoli accorgimenti che potrebbero dare benefici a tutta l’umanità che fino ad esso si è comportata nella gran parte dei casi, in maniera responsabile per il bene della propria e dell’altrui salute