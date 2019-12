Carnevali:” Proveremo a dare filo da torcere al Napoli”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima della sfida al Napoli ha parlato al microfono di Sky Sport: “Sicuramente per noi Squinzi è stata una grandissima perdita, proviamo a venirmi fuori con questi risultati che ci danno forza e volontà. La squadra sta facendo bene, lottando, siamo sulla strada giusta. Al di là dei punti, anche per come gioca il Sassuolo ha dimostrato di essere una buona squadra. Abbiamo una buona rosa. Con la mancanza di Berardi manca un punto di riferimento davanti, ma proveremo a dare filo da torcere al Napoli”.