Cardinale Sepe:” San Gennaro è Napoli !”

Il Cardinale Sepe ha rilasciato un’intervista al Tgr3 Campania nel giorno del miracolo di San Gennaro al tempo del Coronavirus. La processione sarà trasmessa in diretta Tv su Tv 2000 dalle 19.00 e alle 18.00 da Canale 21. Ecco le sue parole:” Tv 2000 e Canale 21 trasmetteranno la diretta dal Duomo di Napoli l’evento prodigioso. Infatti la televisione ha voluto fare un regalo a tutti i fedeli di Napoli e della Campania in questo momento difficile. E come se il Duomo fosse pieno. San Gennaro è Napoli ed è il santo della speranza. Quella speranza che deve alloggiare in tutti i cuori di tutto il mondo. Napoli e il mondo intero devo guardare con speranza in un futuro migliore e San Gennaro può essere d’aiuto