Capua:”Ci vogliono vaccini sicuri “

La virologa Ilaria Capua è intervenuta a Di Martedì, rispondendo a Giovanni Floris in merito ai vaccini per il coronavirus e all’ipotesi che possano essere pronti in breve tempo. L’esperta ha risposto con cautela: “Non sarà il vaccino che ci porterà fuori nell’immediato da questo incubo, innanzitutto bisogna vedere i risultati. Ci sono problemi di distribuzione, tutta una serie di altre questioni”. “E io le dico che un vaccino che non ha fatto molta sperimentazione, che non abbia tutti i controlli a posto, ci penserei due volte prima di farlo”, ha poi aggiunto Capua.

“Perché i vaccini sono sicuri – si è affrettata a precisare la virologa – ma per fare vaccini sicuri ci vuole tempo e attenzione. Quindi è importante che i vaccini che verranno prodotti per il Covid abbiano tutte le caratteristiche di innocuità ed efficacia che hanno tutti i vaccini in commercio”. Ilaria Capua, nel corso della trasmissione, ha poi lanciato un appello ai giornalisti per trasmettere un importante messaggio e per far sì che i contagi non aumentino di nuovo, nell’attesa di un vaccino sicuro: “Ognuno deve fare il suo pezzetto. Noi sappiamo che questo virus che si trasmette in determinate situazioni, come raggruppamenti di persone, perché c’è un contatto fisico tra la persona infetta e la persona non infetta”.

Per Capua, quindi, la soluzione più efficace è la prevenzione: “Che cosa possiamo fare noi adesso? Dobbiamo comportarci da persone serie perché la responsabilità è nelle nostre mani. Il distanziamento fisico non è uno scherzo, è una barriera naturale. Le norme igieniche aiutano a ridurre il contagio, ma anche altre problematiche di sanità pubblica come le infezioni da batteri multiresistenti”.

“Ci sono regole che vanno rispettate e non possono essere messe in atto solo dal Governo. Sono i cittadini i protagonisti, che devono sentirsi responsabili. Le cose da evitare sono raggruppamenti di massa, soprattutto in luoghi chiusi”, ha indicato la virologa, concludendo con un’esortazione: “Ognuno di noi si renda conto che è uno dei tasselli essenziali affinché il contagio si riduca e l’Italia possa ripartire”.