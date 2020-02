Capello: “Secondo rigore per la Juve inesistente, Ancelotti ha commesso un errore”

Intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io lo sport” in onda suo canali di RadioRai l’ex allenatore ed ex calciatore della Juventus Fabio Capello ha parlato dei rigori concessi ai bianconeri nella gara contro la Fiorentina.

“Il secondo rigore non andava assegnato alla Juventus, il problema è tutto lì. Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con serenità. Commisso sta cercando di portare la Fiorentina a un alto livello, lo sfogo è stato fatto a caldo. Secondo me è stato un po’ eccessivo.

Il rigore è inesistente nella maniera più assoluta, non parliamo neanche del 50 o 50. Mi meraviglia la decisione del VAR.

Juve favorita? Sempre la solita storia… io credo che ieri ci sia stato un errore dell’arbitro ma ci può stare.

Il Napoli? L’errore di Ancelotti è stato quello di essere arrivato dopo Sarri e aver voluto cambiare il sistema di gioco. Alcuni giocatori non erano pronti ed erano stati automatizzati sul modulo di Sarri.

Panchina d’oro? La darei a Mihajlovic, è andato in panchina direttamente dal letto di ospedale. È un esempio per tutti gli allenatori”.

