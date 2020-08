Caos Calendari: A quando la Supercoppa italiana?

Il calendario della Serie A 2020/21 continua ad essere al centro delle discussioni tra FIGC e Lega. I club spingono per chiudere il 23 maggio, mentre Gravino vorrebbe chiudere il 16 maggio per concedere più tempo alla nazionale per preparare l’Europeo.

I calendari saranno stilati il 31 agosto o il 1 settembre, ma le criticità esistono perchè dal 19 settemnbre al 23 maggio sono previste:

38 partite di Serie A

6 date per la Coppa Italia

19 date per le competizioni UEFA

3 finestre per le Nazionali

Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola ad ora non esistono date utili per eventuali recuperi nel caso in cui una gara non venisse disputata. Resta aperta anche la questione Coppa Italia: l’ipotesi più gettonata è quella che si disputino gli ottavi di Coppa Italia nell’arco di una settimana, concentrando gli incontri in tre giorni e non in due settimane.

Altra soluzione – spiega il quotidiano – sarebbe invece più drastica e obbligherebbe a inserire un turno aggiuntivo al 27 dicembre, eliminando le vacanze di Natale. La Supercoppa italiana, che attualmente non ha una data e che potrebbe essere inserita in calendario il 18 settembre, il 22 dicembre o il 13 gennaio