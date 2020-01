Gattuso vuole sfruttare il nuovo regolamento. Ecco perché pretende che la manovra parta dal basso

Con Gattuso, il portiere diventa un giocatore “di movimento”

Quando Gattuso prese ufficialmente possesso della panchina del Napoli, è apparso subito evidente quale fosse l’identità tattica che avrebbe ispirato la sua gestione. Un controllo pressoché totale del possesso. Costruire dal basso. Palleggiando, addirittura, fin da dentro la propria area di rigore. Una strategia rischiosa. Tuttavia, il giropalla con il quale Ringhio vuole allungare l’avversario, attirandolo in avanti, è ideale per la creazione di spazi da sfruttare, oltre l’altrui linea di pressione.

Lo schema più ricorrente è quello che parte proprio dalla rimessa del portiere. Per il tecnico di Schiavonea, l’estremo difensore, praticamente, diventa un giocatore di movimento, deputato a produrre gioco insieme ai due centrali difensivi. Chiaramente, con la fattiva collaborazione del pivote, formando il classico rombo, in fase di costruzione.

Le modifiche regolamentari favoriscono la costruzione dal basso

A questo punto, è doveroso fare una premessa. Com’è noto, tra le novità introdotte questa estate dalla IFAB (International Football Association Board), l’organismo internazionale che stabilisce le modifiche al regolamento, c’è la norma sulla rimessa del portiere. “Sulla rimessa dal fondo da parte dell’estremo difensore, la palla non dovrà più uscire dall’area per essere giocata. Il portiere potrà passare il pallone al compagno all’interno della stessa, ma l’attaccante avversario potrà intervenire non appena verrà effettuato il primo tocco.”

In sostanza, la palla diventa subito giocabile dopo la battuta. Sulla rimessa del portiere, i difensori possono ricevere il suo passaggio all’interno della propria area, mentre gli avversari devono rimanere fuori, fino al primo tocco della palla.

Concretamente, si è passati dalla cd. “salida lavolpiana”, con i centrali che si aprono, i terzini che salgono ed il mediano che si abbassa, ad una variegata possibilità di soluzioni.

La nuova regola, pur rivoluzionando il concetto tattico della uscita da dietro, non ne ha certificato l’accantonamento. Come pomposamente ventilato da qualche Solone calcistico. Tutt’altro, ne ha enfatizzare l’estremizzazione. Anche da parte di squadre oggettivamente impreparate, tecnicamente e tatticamente, a sviluppare un efficace giropalla partendo proprio dal portiere.

D’altronde, la possibilità di far ripartire il gioco, consentendo la rimessa dal fondo, con i giocatori dentro l’area, offre un certo vantaggio alla squadra in fase di possesso. Chi ha la palla, infatti, riceve a maggiore distanza dagli avversari. Quindi, ha più spazio e tempo per leggere la situazione e adattarsi al comportamento della controparte. In tal modo, può pensare di velocizzare la ripresa del gioco stesso.

Oltre ad essere, effettivamente, un discreto grattacapo per chi va a pressare, se la squadra priva del possesso non è stretta e corta tra i reparti. Offrendo, comunque, un discreto rovescio della medaglia. Perché una volta che la palla torna giocabile, l’avversario può andare a pressare direttamente in area di rigore.

Così il Napoli cerca di eludere il pressing avversario

L’accettazione consapevole di questo rischio ha spinto probabilmente Gattuso a prendere in serissima considerazione l’ipotesi di affidare la maglia da titolare a Ospina, capace di eludere il pressing avversario, iniziando l’azione da dietro, ed al contempo creare superiorità posizionale, attraverso un uso efficace della tecnica podalica.

Appare evidente, dunque, che la migliore analisi tattica del Napoli che Gattuso ha in mente passa, per forza di cose, attraverso l’interpretazione del nuovo regolamento. Contro la Lazio, per esempio, Di Lorenzo e Manolas si abbassavano ai fianchi di Ospina. Con i laterali difensivi, Hysaj e Mario Rui, che si alzavano simultaneamente al limite dell’area, affiancando Fabiàn Ruiz.

Così, il primo riferimento in ampiezza non erano i terzini, bensì le due mezz’ali. Allan e Zielinski si allargavano in fascia, per poi avvicinarsi oppure allontanarsi, in base alle scelte fatte dall’uomo in possesso. Fondamentale la posizione del brasiliano, con il suo appoggio alla manovra, pronto a dare una linea di passaggio in più al compagno con la palla. Importantissima pure la duttilità del polacco, che nella progressione del gioco, si defilava sulla sinistra, “svuotando” la zona mediana del campo, sottraendosi e disorientando la pressione dei biancazzurri. Indubbiamente, per realizzare concretamente questa strategia, risultano poi essenziali i tempi di movimento e di trasmissione della palla.

Concetti nuovi… e nuovi acquisti

Considerando anche l’acquisto di Diego Demme, apparso nettamente più a suo agio davanti alla difesa, rispetto a Fabiàn Ruiz, nella mezz’ora finale contro il Perugia, nonostante le doverose riserve del caso, vista la pochezza dei grifoni, il Napoli potrebbe davvero far valere il suo modello di gioco, definito nei princìpi. Pur se ancora non consolidato appieno nei meccanismi. Un sistema capace di fare molto male agli avversari, ogni qual volta questi decidessero di pressarlo alto.

L’intenzione di Gattuso è sotto gli occhi di tutti. Recuperare il terreno perso in campionato, provando ad inanellare una striscia positiva di risultati, nella seconda parte della stagione. Per farlo, gli azzurri devono necessariamente trovare la chimica giusta. Assimilare i concetti seminati dal nuovo allenatore. Che ha cambiato modo di giocare, rispetto al suo predecessore. Oltre ad alcuni interpreti principali, per effetto degli innesti dal mercato di riparazione. Cui occorrerebbe dare il tempo per calarsi nella realtà partenopea. Insomma, bisognerebbe essere pazienti. Ma il tempo è tiranno. Alle porte del San Paolo incombe la Fiorentina. Comincia il girone di ritorno.

Francesco Infranca

