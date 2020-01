Calciomercato-Live:Ore calde per tutti

Aggiornamenti del Calciomercato degli altri

11.36 – SASSUOLO, SCELTO CAPRARI PER L’ATTACCO | I neroverdi ormai da anni sono sulle tracce di Caprari. La Sampdoria lascerà partire il centravanti soltanto in caso il club emiliano inserisse Defrrel nella trattativa.

11.21 – BRESCIA, UFFICIALE: MOROSINI ALL’ASCOLI | Leonardo Morosini si trasferisce ufficialmente in prestito all’Ascoli fino a giugno.

11.03 – INTER, NUOVI TEST PER SPINAZZOLA | Non è ancora arrivata la chiusura dello scambio fra Inter e Roma per il passaggio di Politano in giallorosso e Spinazzola in nerazzurro. Questa mattina il giocatore svolgerà altri test sulla condizione alla Pinetina. Questi test fanno parte di un nuovo protocollo voluto dall’Inter. Già nelle ultime ore i nerazzurri hanno provato a cambiare la formula in prestito con diritto di riscatto, la Roma è rimasta spiazzata e non vuole cambiare modalità. Si attende la risposta definitiva del club meneghino nelle prossime ore.

10.44 – FIORENTINA, UFFICIALE: PEDRO IN PRESTITO AL FLAMENGO | La Fiorentina chiude con il Flamengo per il prestito oneroso di Pedro (2,5 milioni di euro), diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

10.34 – ROMA, SONDATA LA PISTA BORNA SOSA | La Roma è alla ricerca di un vice-Kolarov. Al momento il nome in pole è quello di Borna Sosa, croato classe 1998 dello Stoccarda.

10.20 – MILAN, PIATEK PIACE ANCHE IN SPAGNA | Non solo Tottenham e Aston Villa. Anche il Siviglia ha messo gli occhi sul numero 9 rossonero.

10.08 – MILAN, RODRIGUEZ A UN PASSO DAL FENERBAHCE | Riccardo Rodriguez ha scelto il Fenerbahce. Manca soltanto l’ufficialità, ma il terzino svizzero si può ormai considerare un nuovo giocatore del club turco.

9.58 – SASSUOLO, MILAN E FIORENTINA SI CONTENDONO DUNCAN | Continua il duello tra Milan e Fiorentina per il centrocampista ghanese. Duncan, in uscita dal Sassuolo, è conteso da entrambe le società ma starebbe prendendo tempo per capire le reali intenzioni del club meneghino, sua prima scelta.

9.28 – MILAN, OCCHI PUNTATI SULLO SCAMBIO SUSO-UNDER | Il Milan e la Roma stanno seriamente valutando l’opzione dello scambio tra Suso e Under.

9.02- REAL MADRID, ACCORDO CON L’AJAX PER VAN DE BEEK | Il Real Madrid e l’Ajax hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Van de Beek in Spagna. Operazione da 55 milioni di euro tra le Merengues e l’Ajax, con il giocatore che lo scorso agosto aveva già detto sì al corteggiamento di Florentino Perez, che lo aspetta a braccia aperte a giugno.

8.30 – INTER, OTTIMISMO PER GIROUD E ERIKSEN | Piero Ausilio è rientrato a Milano dopo la missione a Londra per i due grandi obiettivi del mercato di gennaio: Christian Eriksen e Olivier Giroud. Cresce l’ottimismo.