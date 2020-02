Calcio e finanza”Napoli è una miniera d’oro per gli amministratori”

Il Napoli è il club che versa i maggiori compensi ai membri del proprio CdA. L’utile registrato nel bilancio aggiornato al 30 giugno 2019 (clicca qui) ha visto la società partenopea alzare i compensi per chi fa parte del consiglio d’amministrazione, ossia Aurelio De Laurentiis, i figli Edoardo, Luigi e Valentino, sua moglie Jacqueline e Andrea Chiavelli, portandoli fino a 5 milioni di euro, una cifra in netto rialzo rispetto al milione di euro del 2018.

NESSUNO VERSA DI PIU’ – Il club azzurro, tra le big del nostro calcio, è quello che aumentato maggiormente i compensi per gli amministratori, per ben 4 milioni, seguito da Milan (2 milioni e mezzo) e Inter (meno di un milione). Compensi in calo per la Juventus ma anche per la Roma. Nella classifica adesso alle spalle del Napoli troviamo quindi la Juventus. A riportarlo è Calcio€Finanza.