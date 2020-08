Cakir ed il Napoli: Ecco i precedenti!

Çakir ed il Napoli: Ecco i precedenti!

Ora è ufficiale . L’arbitro di Barcellona-Napoli, sfida valevole per l’accesso alla finale eight di Champions League sarà il turco Çakir. Uno dei profili arbitrali più importanti fra gli arbitri europei. Classe 1976, è un arbitro energico e pieno di personalità. Ha arbitrato il Napoli 6 volte. Il suo score con il Napoli è caratterizzato da due vittorie: La prima a Marsiglia nello stadio Velodrome (Marsiglia – Napoli 1-2). La seconda contro il Genk 4-0 nella sera che sancì l’ esonero di Ancelotti. Un solo pareggio con il Napoli. Si verificò quando gli azzurri affrontarono i tedeschi in casa del Wolfsburg e si pareggio per 2-2 dopo che gli azzurri di Benitez strapazzarono di goal la squadra tedesca in Germania per 0-4.

Le sconfitte sono tre quelle del Napoli con Cakir arbitro. Ecco le sconfitte : Il 2-1 subito dal Villarreal nel febbraio 2011,poi la sconfitta contro l’Atletico Blbao per 3-1 ( Hamsik) Ultima sconfitta a Madrid negli ottavi di finale di Champions League (Real Madrid-. Napoli 4-1: Insigne ) Indimenticabile è però la sconfitta che subì il Barcellona quando affrontò il ritorno di Champions League contro i Reds del Liverpool Quella fu una disfatta totale per i Barca che difficilmente i tifosi del Barca.