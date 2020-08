Cagliari shock: Tre positivi al CV19.Ritiro rinviato

Aumentano i contagiati da Coranavirus anche nel calcio italiano. Altri tre nuovi casi di positività al Covid-19 in casa Cagliari. Dopo quella di Kiril Despodov, secondo quanto riportato da UnioneSarda.it, almeno altri tre calciatori sarebbero risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati ad Assemini tra lunedì e ieri. Tutti e tre sarebbero asintomatici, in attesa dell’ufficialità del club rossoblù. Quasi certo, a questo punto, che il ritiro ad Aritzo, dove il Cagliari era atteso per domani, venga annullato o rinviato di qualche settimana.