Busquets:”Siamo al massimo! Vogliamo la Champions League!”

Ha inizio la conferenza pre-partita del Barcellona A parlare per primo è Busquets:

Come state fisicamente e mentalmente?

“cSiamo carichi e siamo pronti a giocarcela 100%. Proveremo a segnare un gol, se lo faremo la gara andrà bene. Tutto ciò che porta miglioramento è il benvenuto. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. Partita importante, a eliminazione diretta. Vogliamo continuare in Champions League e arrivare fino in fondo alla Final eigght. Sarà difficile giocare contro il Napoli , loro hanno un grande allenatore e giocatori di grandissimo livello”.

Avete una spina nella scarpa con la Champions League dopo le ultime eliminazioni?

Dobbiamo pensare solo alla partita e bene Abbiamo lavorato molto nella parte finale della Liga.. Non vogliamo pensare troppo in là, né in positivo né in negativo. Adesso vogliamo pensare solo al Napoli e a volare verso Lisbona. Ogni partita fa storia a se”