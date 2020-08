Busquets:” Riqui Puig? Preparato. Il Napoli di Gattuso? Forte!”

Busquets in conferenza stampa pre partita

Vista la squalifica tua e di Vidal, potrebbe giocare il canterano Riqui Puig.

“Anche se ha 20 anni è preparato a queste partite. Ha giocato le ultime partite e ha dato molto alla squadra. Sta guadagnando esperienza, conoscendo bene i compagni e migliorando. E’ un calciatore della prima squadra, deve sentirsi tale”.

Sei sorpreso del fatto che non avrete a disposizione Arthur che non tornerà con voi?

“E’ stata una sorpresa per tutti che Arthur non tornerà, ma la verità la conoscono solo lui e il club. Speriamo che raggiungano un acccordo, ma noi siamo concentrati solo sul Napoli”.

Ultima domanda sulla gara che si aspetta: “Il Napoli è una squadra forte. Ma noi proveremo a tenere il controllo della partita e fare gol, come cerchiamo di fare sempre. Quello che contano nelle partite sono i gol”.