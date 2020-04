Burgio:” Valutare anche gli asintomatici!”

Il professore Burgio, Pediatra, esperto di epigenetica e biologia molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientaleo, ha rilasciato una lunga intervista a Uno Mattina sul problema Coronovirus. Ecco cosa ha detto al riguardo

Il portatore asintomatico è inconsapevole perché pur avendo incontrato il virus ha sviluppato una malattia significativa. Nella persona asintomatica la contagiosità dura 15 giorni ed è più grave nei primi 4?

Assolutamente vero. La contagiosità, non dipende dallo stato d’immunità o meno che non c’entra nulla perché quello è tardivo, ma dipende dalla presenza del virus nelle vie aeree superiori ma comunque nelle feci o altro. La misura della contagiosità è la capacità di diffondere il virus. Noi sappiamo che la persona asintomatica che ha il virus in gola e che se ne accorge appena è contagioso per circa 15 giorni. Però ci sono tamponi positivi anche a 30 e 40 giorni di distanza dall’infezione. In Corea sono stati segnalati 115 casi di recidive. Queste non sono seconde infezioni di un virus che è rimasto li. Ciò significa che l’infezione dura a lunga e che non si è guariti del tutto fino a quando il secondo tampone non è negativo.