Burgio:” E’ corsa contro il tempo ai vaccini, ma attenzione”

Il professore Burgio, Pediatra, esperto di epigenetica e biologia molecolare nonché presidente del comitato scientifico della Società Italiana di Medicina Ambientaleo, ha rilasciato una lunga intervista a Uno Mattina sul problema Coronovirus. Ecco cosa ha detto al riguardo.

La corsa al vaccino come sta andando visto che ci sono Monaco e Roma che stanno cercando di trovarne uno che possa debellare il virus? Si è vicini al vaccino anti-Covid 19?

Non si sa Stiamo in una posizione intermedia I tempi sono quelli e sono di un anno, un anno e mezzo. Il vaccino richiede numerosi passaggi. Programmazioni, culture cellulari, sperimentazione in vivo sui volontari. E’ una corsa che deve essere sempre caratterizzata da un’accelerata ed una frenata perché le trappe della sperimentazioni non si possono saltare Ci sono 86 vaccini programmati di cui , almeno di quello che io so, ci sono 6 in sperimentazione clinica ed entro l’estate forse dovrebbero partire altre 24 sperimentazioni. E’ una corsa vera e propria. L’importante che vinca il migliore anzi il più sicuro.