Bundesliga: Il Bayern Monaco vince nella noia più totale

Il Bayern Monaco vince nella noia più mortale. Tutte le negatività del calcio dopo il Covid si sono viste oggi nella sfida tra Union Berlino- Bayern Monaco. Spalti vuoti e questo è utile per preservare la salute del pubblico, si potrebbero almeno mettere in sottofondo i cori dei tifosi di casa, per rendere un poco veritiera la sfida. Gioco lento senza dei veri contrasti e giocatori che stanno distanziati più di un metro tra di loro. La cronaca vede una sola squadra che gioca. E’ il Bayern Monaco. La squadra bavarese prima segna con Muller ma dopo su segnalazione del Var l’arbitro annulla il goal. Goal che arriva su rigore. Fallo stupido di Subitic su Muller. Alla battuta della massima punizione va Levandowski che puntualmente segna. Nel secondo tempo il Bayern raddoppia Lo fa al 55 quando su un calcio d’angolo dalla destra Pavard stacca di testa e segna. Partita finita, ma che noia il calcio dopo il Covid-19