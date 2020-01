Brutte notizie sul fronte Politano per il Napoli

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Matteo Politano. Dopo le ultime notizie che vedono l’esterno avvicinarsi al Napoli, secondo quanto riferito dal portale calciomercato.it, l’attaccante ex Sassuolo aspetta comunque la Roma e spera in un rilancio da parte del club giallorosso.

LA CONTROMOSSA – Nella giornata di oggi è prevista una contromossa da parte della dirigenza romanista che avrà un nuovo contatto con i nerazzurri, anche se al momento non sappiamo se sarà quello decisivo. Qualora la situazione tra Roma e Inter non dovesse sbloccarsi entro venerdì, a quel punto gli uomini mercato interisti potrebbero decidere di chiudere definitivamente l’operazione col Napoli che nell’affare potrebbe inserire anche Fernando Llorente, profilo gradito al tecnico Antonio Conte che cerca una punta di scorta.