Brutta tegola per Valverde in vista di due big-macht

Tranne la sorpresa, Marc-André Ter Stegen non sarà solo in lizza per la partita di sabato contro l’Espanyol, ma non sarà anche nella Supercoppa spagnola che si gioca dall’8 gennaio in Arabia Saudita. Il tedesco, con una tendinopatia al ginocchio destro, segue un trattamento conservativo per evitare la sala operatoria. Valverde ha ammesso, mentre cantava, che il giocatore e il corpo medico hanno raggiunto un accordo per fermarsi a Natale. Il Barça ha giocato la sua ultima partita del 2019 il 21 dicembre e il piano era che Ter Stegen si riposasse contro l’Espanyol e, con tre settimane di riposo, salutasse la Supercoppa. Ma il problema è che il trattamento non funziona come previsto. È lento ed è stato concluso che è meglio aspettare che passi la Supercoppa e che Ter Stegen ritorni contro il Granada il 19 gennaio , quando è trascorso un mese dall’ultima partita. Al momento, e sebbene ci siano voci nel corpo medico del Barça che raccomandano che il portiere passi attraverso la sala operatoria, quell’estremità non è nella testa del portiere o del corpo medico . “Non lo so. Non sono un dottore. Ma non abbiamo parlato in questi termini (tecnici, giocatori e dottori). La nostra idea è che il disagio stia rimettendo. Non siamo andati a quell’estremo”, ha detto il tecnico durante la conferenza stampa . Al momento, è il momento di Neto, che debutterà in LaLiga.