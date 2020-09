Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 21:

“Osimhen mi ha fatto un’ottima impressione, ma dare giudizi ora conta poco. Parliamo di quello che ha fatto in passato. Il nodo sarà il centrocampo. Con un giocatore diverso da Milik ci vuole molta profondità perché Osimhen non predilige il dialogo, lui fisicamente è possente e sulla velocità può far male. L’attesa è questa. Ma ci vuole un uomo d’ordine che sappia smaltire la manovra, per ora c’è solo Lobotka”.